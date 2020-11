Rocío Marengo picante contra los "favoritos" de MasterChef Celebrity

La competencia en MasterChef Celebrity cada vez se pone más picante y, como en todo certamen, hay quienes de a poco van pisando como "favoritos" en la cocina más famosa, lo que quiebra el clima de amistad.

Una de las que no banca esta situación es Rocío Marengo (40), quien cuenta con experiencia en la competencia, por haber sido parte de una edición realizada en Chile.

En diálogo con La Once Diez, la artista contó: "Leti Siciliani cocina sin ganas y no sé hasta cuándo la bancarán, la motivan a hacer las cosas. Pero cuando un chico hace todo sin ganas en el colegio, llega un momento que alguien le dice ‘nene, anda a otro colegio’".

Pero no apuntó solamente contra la actriz, sino que también atacó a Federico Bal: "También lo cuidan un montón. Tuvo comentarios desafortunados con Dolli (Irigoyen) y no se dijo nada. Yo a Dolli la amo, me parece que faltarle el respeto a ella es grave y lo que le dijo era lógico".

Como si fuera poco, fue contra la griega Victoria Xipolitakis, una de las que genera más repercusión en el público, principalmente por su ingenuidad y "beboteo" con uno de los jurados más exigentes, Germán Martitegui.

"Yo no me crucé mucho con Vicky en la cocina, el jurado elige lo que le gusta o no. Lo que sí sé es que el jurado tiene sus favoritos. Ojo, digo todo esto teniendo en cuenta que es un juego y cada uno puede jugarlo como quiere", dijo Rocío.

Por otro lado, Marengo destacó a los participantes con los que mejor se lleva. Mencionó al Turco García y puntualizó que apoya mucho a Claudia Villafañe. "Al principio por ahí me dejaba llevar por lo que veía en los medios y pensaba ‘con qué me voy a encontrar’, pero es un sol, sencilla, buena. Y Analía (Franchín) es una loca hermosa", cerró.