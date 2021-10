Ricky Sarkany rompió el silencio luego de perder a su hija: "Estuve un mes encerrado"

El empresario Ricky Sarkany habló, después de varios meses, el dolor que vivió ante la pérdida de su hija Sofía y confesó que vivió 30 días encerrado luego del acontecimiento:

“Estuve un mes sin salir del departamento. En un piso 21 lo único que pensaba es si tenía huevos para tirarme por la ventana, por el balcón. Nunca lo iba a hacer, pero tenía la sensación de esto termina; no salí, no me afeité, apenas comía y mi familia trataba de seguir, estaban las chicas que lo viven con una naturalidad completamente distinta”, sostuvo.

Luego de transitar uno de los peores momentos de su vida pudo describir -en una entrevista que le realizaron en el America Business Forum 2021 que se realizó en Punta del Este- cómo fue recibir la peor de las noticias:

“Cuando Sofía estaba entubada y nosotros nos habíamos despedido, mis otras hijas fueron y estuvieron con ella, la presión le iba bajando y entró la enfermera y dijo ‘no sé qué estaban haciendo, pero sigan así porque la presión se le puso normal’”.

Y agregó: “Estuvieron hablando, le hacían masajitos, le daban besos, le ponían canciones. En eso salen las chicas y les pregunto ‘¿qué pasó?’ y Clarita me dice ‘papá fue hermoso’. Le pregunté ‘¿fue hermoso qué?’, ‘¿qué pasó?’ y me dijo ‘fue maravilloso’. Había fallecido” expresó.

La diseñadora Sofía Sarkany, murió a los 31 años de un cáncer de útero que le había sido diagnosticado en 2018. Apenas 7 días antes, Sofía había sido madre por el método de subrogación de vientre junto a su pareja, Tomás Allende.