La segunda edición de MasterChef Celebrity ya comenzó con las grabaciones y, al igual que la primera tanda de concursantes, los 17 participantes ya cuentan con un grupo de WhatsApp.

La personalidad de los aspirantes al premio mayor son muy diversas, y si bien hay quienes ya piensan en una forma de "jugar", lo que más importa en el reality culinario es cómo se desempeñan en la cocina.

Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Andrea Rincón, CAE, Cande Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O'Donnell, Mariano Dalla Líbera, Sol Pérez, Hernán “El Loco” Montenegro, Alex Caniggia, Georgina Barbarrossa y Claudia Fontán, son los famosos en competencia.

En entrevistas a programas de Telefe, algunos han revelado algunos datos de la nueva edición, como así también aspectos de otros participantes.

Tal fue el caso del ex Casi Ángeles, Dalmau, que en Cortá por Lozano contó quién no está en el grupo de mensajería.

“Me cuentan que vos administrás el grupo de WhatsApp del grupo y que Alex (Caniggia) no está en el chat. ¿Por qué no está?”, indagó Marcelo Polino.

A lo que respondió el joven: “A mí me empezaron a pedir que armara el grupo de WhatsApp, yo les decía que no tenía todos los teléfonos, me los fueron pasando y fui agregando a medida que me los fueron mandando”.

"De hecho, el de Alex lo conseguí el viernes y está invitado en el grupo. Pero viste que hay grupos en los que vos podés meter a alguien directamente y en otros tenés que aceptar al grupo. Alex, estás invitado al grupo, cuando quieras aceptar”.

Sin embargo, Polino aseveró que al ser invitado último "no le cayó bien, se siente como separado del grupo”.

Para rematar y separarse así de una posible interna con el hijo del exjugador Claudio Caniggia, Gastón confesó "él cuando estamos todos grabando y nos juntamos a tomar un café, con protocolo, se aleja, está hablando con sus amigos”.