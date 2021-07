Quién es Naim Darrechi el tiktoker español acusado de abuso sexual

Naim Darrechi es el nombre más repetido en las últimas horas y no precisamente por algo bueno, ya que el mensaje que emitió el joven tiktoker mallorquín de 19 años justamente no es el adecuado a los casi 26 millones de seguidores.

Darrechi es furor en TikTok, la red social de moda entre los adolescentes, y se encuentra en el centro de la polémica luego de sus declaraciones sobre su supuesta 'esterilidad' en una entrevista en el canal de Youtube de Mostopapi.

Allí aseguró que no utiliza preservativo porque “le cuesta mucho” y que les dice a sus parejas que es estéril y que se ha operado para no tener hijos con el objetivo de tener sexo sin precauciones, algo que no solo es de una irresponsabilidad inconmensurable, no solo porque previene embarazos no deseados, sino también de enfermedades de transmisión sexual.

"No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo. Un día pensé, 'tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años', entonces decidí empezar a acabar dentro y nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema", indicó.

En ese momento Mostopapi le pregutó cómo se tomaban esas chicas que él decidiese (sin consentimiento) no usar protección. "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos", respondió.

Obviamente estas declaraciones han causado el repudio popular condenando la actitud de Naim, ya que el joven estaría haciendo apología del abuso sexual.

Denuncia de la ministra de Igualdad de España

Luego de hacerse viral las declaraciones, la ministra de Igualdad de España Irene Montero pidió a la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, para poner en su conocimiento las manifestaciones de este cantante e “influencer” mallorquín, ya que la mayoría de sus seguidores son mujeres jóvenes.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento hoy es abuso sexual", sostuvo Montero. Y así es: cuando se apruebe, previsiblemente, la ley del sí es sí la distinción entre abuso y agresión sexual desaparecerá, y solo quedará la primera segunda, con la que las penas oscilan entre uno y doce años de prisión.

En la actualidad, para las leyes españolas, si hay violencia o intimidación se considera agresión. Si no hay violencia o intimidación, sería un abuso y cualquier acto que no cuente con el consentimiento de la otra parte es constitutivo de delito.

La agresión sexual es un atentado contra la libertad sexual mediante el uso de violencia o intimidación sobre el sujeto pasivo. Está regulado por el artículo 178 del Código Penal, y penado con prisión de uno a cinco años.

El tipo agravado puede llevar hasta a los doce años de prisión, porque incluye el componente carnal, que sí estaría presente en el caso de Darrechi porque incluye, estrictamente hablando, "introducción de miembros corporales".

Pedido de disculpas por parte de Darrechi

"Quiero pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar, pero que no sea por una estupidez. Lo siento, perdón de verdad", indicó en una serie de videos que publicó en las historias de su cuenta de Instagram.

"Es un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Por eso digo que yo a veces opino cosas que son ciertas y las defiendo. Las puedo exagerar un poco, por mi personaje, desde luego esto es una locura que he dicho y que ojalá no hubiera salido, se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado",se excusó.