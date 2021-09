Qué famosos decidieron mantenerse alejados de la política

Las campañas electorales de cara a las PASO 2021 fueron muy particulares. A diferencia de otros años, varios candidatos usaron estrategias con mucho show: desde usar el trap para captar el voto joven hasta bailar en la puerta del Congreso.

Además cada vez más figuras se suman a los espacios políticos. Amalia Granata apunta a una banca como senadora con el PRO en Santa Fe, Luis Brandoni está en la lista de la UCR de la Ciudad y Cinthia Fernández busca un lugar como diputada nacional por Unite. Sin embargo, otros famosos prefieren quedarse al margen y rechazaron algunos ofrecimientos.

Una de ellas es Mónica Farro, que amagó con una candidatura pero decidió no avanzar con ninguna propuesta. "No soy ciudadana y no puedo postularme a nada", dijo a TN Show. Sobre sus colegas, opinó: "Que cada uno se maneje como quiera y sienta, después la gente va a elegir".

Por su parte, a Alfredo Casero también intentaron convocarlo e incluso lo afirmó Patricia Bullrich, pero sólo quedó en anécdota. "Nunca en la vida me ofrecieron una candidatura porque no podrían manejarme. Necesitan gente que sean soldados de uno", aseguró el actor.

Mientras tanto, a otras figuras les llegaron otros tipos de ofrecimientos, como ofertas para participar de spots políticos. Hernán Drago, por ejemplo, se negó más de una vez. En diálogo con Mitre Live, dijo que espera no involucrarse por muchos años y no le gustaría relacionarse con ninguna bandera.

Además contó que se lo propusieron muchas veces y en las últimas elecciones le ofrecieron "mucho dinero" para hacer un spot, pero "hay cosas que el dinero no comprar". En su momento reveló que se trataba de un millón y medio de pesos por una propaganda de 15 segundos.

Otro caso parecido es el de Dani La Chepi, quien aseguró que hace años la llamaron para ofrecerle "una fortuna de plata. Ya me hubiese mudado hace tiempo si hubiese dicho que sí". Si aceptaba, la influencer tenía que publicar historias elogiando el cuidado e iluminación de un municipio. "En eso sí invierten", criticó.

Sol Pérez también manifestó el deseo de ser diputada, pero luego se arrepintió y lamentó que "los que llegan al poder no son los que realmente tienen ganas de ayudar".

El espectáculo en la política es de larga data. Si bien Eva María Duarte fue actriz antes de convertirse en una figura clave, otros también incursionaron, como Nacha Guevara, Palito Ortega, Nito Artaza, entre muchos otros.