Postergaron el estreno de Black Widow para el 21

El 2020 es un año irremediablemente perdido para el cine. Es que a pesar de que ahora se retomaron los rodajes de algunas películas, la mayoría de las salas de todo el mundo continúan cerradas.

Por eso, y luego del fructífero estreno de la nueva Mulán a través de su plataforma, Disney decidió postergar para 2021 sus cintas más importantes del año; entre ellas, el gran estrenos de Marvel de 2020: Black Widow.

La cinta sobre la heroína de Avengers interpretada por Scarlett Johansson iba a llegar a la pantalla grande en mayo, pero la pandemia obligó a postergar el estreno para el 6 de noviembre; y advirtiendo el complicado panorama mundial, fijaron la fecha de estreno recién para mayo del año entrante.

La otra mala noticia para los fanáticos de Marvel es que, al postergar la cinta de Viuda Negra, Disney también atrasó el lanzamiento en cines de Eternals. La cinta protagonizada por actores de la talla de Kit Harington (Game Of Thrones) y Angelina Jolie originalmente iba a llegar a principios de febrero de 2021, pero ahora lo hará recién en noviembre.

Esta cadena de aplazos también obligó a mover el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings del 29 de abril al 9 de julio.

Por otro lado, Disney también ha desplazado el remake de West Side Story. La película dirigida por Steven Spielberg, llegará un año más tarde de lo previsto: el 10 de diciembre de 2021. Muerte en el Nilo es otro título que mueve su fecha pero de forma menos llamativa; la secuela de Asesinato en el expreso a Oriente, de nuevo con Kenneth Branagh como protagonista y realizador, pasa de octubre al 18 de diciembre de 2020.

Por último, circulaba en Internet el rumor de que Disney iba a repetir la jugada de Mulán y estrenar Soul directamente en Disney+. De momento, no es así. El nuevo largometraje animado de Pixar se queda en salas de cine y mantiene su fecha de estreno el 20 de noviembre de 2020.