Por qué todos hablan de 'No Mires Arriba' la nueva película de Netflix

La película "Don’t Look Up" (No mires arriba) se estrenó este 24 de diciembre en la plataforma Netflix y ya es furor entre quienes buscan entretenimiento audiovisual en los últimos días del año. Dirigida por el estadounidense Adam McKay y protagonizada por grandes figuras como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Jonah Hill, la entrega navideña del líder mundial de cine por streaming se desarrolla en un escenario que impacta por su parecido con la realidad en tiempos de pandemia e incertidumbre por el rumbo de la humanidad en la Tierra.

El conflicto planteado en el filme es el inminente impacto de un meteorito en el planeta, suceso descubierto por una alumna de astronomía encarnada por Lawrence, quien presenta sus pruebas ante un reconocido profesor interpretado por DiCaprio.

Luego de introducir esta problemática a las autoridades mundiales y estadounidenses, incluyendo a la presidenta protagonizada por Streep, la dupla debe enfrentarse a un sinfín de dificultades para que su mensaje tan urgente llegue a la sociedad sin perderse en la dinámica de las fake news y los intereses de sectores poderosos.

Aunque se trata de una película con un código humorístico que se detecta desde el primer momento, su desarrollo y temática también proponen una mirada crítica en términos políticos, sociales y hasta económicos. En cuanto al rendimiento general del estreno, la crítica ha dado opiniones disímiles sobre lo que muchos consideran la "apuesta de Netflix" para ganar los premios Oscar

La misma disyuntiva se traslada a los usuarios de redes sociales, que expresaron tanta desaprobación como elogios en los dos días que lleva disponible en la plataforma.

Más allá de en lo que se pueda coincidir o no con los fundamentos éticos y políticos que muestra su narrativa, "No mires arrriba" es una película que seguramente cumple con la expectativa de quien busca algo para ver un domingo o en una tarde libre.