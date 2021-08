En medio de la polémica que protagonizó por su reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena cuarentena, Florencia Peña sufrió las consecuencias del estrés de los últimos días, se descompensó y se fue de su programa este miércoles minutos antes de salir al aire por la pantalla de Telefe.

A pesar de que ya estaba en la productora lista para salir al aire, la actriz y conductora no pudo estar al frente de "Flor de equipo", el magazine que conduce en Telefe, y debió ser atendida por el médico del canal.

Los integrantes del programa "Flor de Equipo".

"Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella", comunicó el periodista Marcelo Polino al inicio del ciclo y sentado en el lugar de la conductora.

Asimismo, Nancy Pazos señaló que los ataques que recibió la actriz, tanto en las redes sociales como de dirigentes de la oposición -como los polémicos dichos del diputado Fernando Iglesias-, desencadenaron su malestar: "Todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan puta por todos lados", aseguró la panelista.

“Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias”, agregó la periodista e integrante del programa. También destacó que Peña estaba contenida por el equipo médico del canal.

Cabe recordar que el lunes la conductora hizo un fuerte descargo luego de recibir insultos y ataques en las redes sociales. "Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes! ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?", manifestó la conductora visiblemente molesta.

Por otro lado, también vale destacar que la semana pasada la modelo Sofía Pacchi y Alberto Fernández fueron denunciados por las visitas que realizó la mujer a la Quinta de Olivos durante el confinamiento estricto que regía por la pandemia.