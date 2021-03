Polino sobre el escándalo Salazar y Redrado: "Luciana no miente"

Un nuevo escándalo se desencadenó durante el fin de semana en la conflictiva relación que tienen Luciana Salazar y Martín Redrado. La modelo explotó luego que Ángel De Brito publicara una foto en la que se lo puede ver al economista haciendo la fila para vacunarse en Miami junto a una misteriosa mujer.

Quien finalmente decidió romper el silencio fue el periodista Marcelo Polino, amigo íntimo de la rubia y padrino de Matilda, la pequeña hija de Luciana, habló en en Intrusos, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en América TV.

"Luciana dice que hay una estrategia de Redrado de hacerla pasar por loca y mentirosa, cuando en realidad el que es así es él", manifestó uno de los conductores. "Se acusan de lo mismo uno al otro" añadió y agregó "Él también la quiere llevar a Tribunales porque dice que le endosa una paternidad y lo obliga a ser padre ante la sociedad, y no le corresponde", lanzó Evelyn Von Brocke.

"Luciana dice que tiene muchísimas pruebas para presentar en la Justicia. El abogado Fernando Burlando habla de hostigamiento de ella, y ella dice que tiene el mail donde él la invita", disparó Paula Varela. "Las amistades de él te dicen que estuvieron en Miami tres veces, qué tal, besito en la frente, qué linda la nena y listo. Dicen que ella confunde esa situación", insistió la panelista, antes de que presentaran la entrevista con Marcelo Polino.

"No me sorprendió en general, por ahí algunas actitudes o algunos dichos sí, pero en general estas idas y vueltas, ¿de cuántos años vienen? Yo sabía que se había reencontrado con Martín, estaba al tanto de esa relación. Viajó y apareció de nuevo la ex, pero no conozco la interna de eso. Ella está como enojada, obviamente, sorprendida por todo lo que pasó. Uno siempre a la persona que quiere trata de acompañar más que aconsejar, porque ya son adultos los dos", afirmó.

"Esto es para una miniserie, no sé lo que puede llegar a pasar. Acá, hay una menor que lo conoce a Martín, que tiene vínculo, que si se corta y aparece no está bueno para ese niño. Es un vínculo de encuentro, de visitas, una linda relación".

"Yo no podría calificar el sentir de él. Si compartiste diez años con una persona creo que hay que quedarse un poco con lo bueno y bajar un cambio con respecto a la pareja. Si ya no funciona como pareja, que tengan un buen vínculo básicamente por los años compartidos. Yo tengo la versión de Luciana y ella no miente", cerró Polino.