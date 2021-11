Tercero en la Ciudad de Buenos Aires con el 17% de los votos, Javier Milei fue uno de los principales protagonistas y uno de los 'grandes ganadores' de la jornada electoral de este domingo: en su primera aventura política, ingresará al Congreso como diputado nacional electo por la ciudadanía porteña. Por un tuit que escribió sobre él, a Eugenia Tobal se la podría considerar en cambio una de las 'inesperadas perdedoras'.

Milei fue una de las 'notas' de las elecciones de la víspera. Si en las PASO ya había generado un hecho político destacado al obtener el 12% del apoyo de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires, el impacto fue aun mayor en las generales ya que su lista, Avanza Libertad, creció hasta el 17%, quedando solo 8 puntos por debajo del Frente de Todos, que logró el 25% de los sufragios. Juntos por el Cambio revalidó su predominio en CABA acumulando el 46% de los votos. Con esos guarismos, Milei ya es diputado nacional electo.

El "búnker" de su fuerza se erigió en el Luna Park, en pleno centro porteño. Testigo de grandes hazañas deportivas -sobre todo del boxeo- y de innumerables espectáculos musicales y artísticos de primer nivel, el legendario escenario de Corrientes y Bouchard recibió en sus entrañas a Milei y a sus fervorosos seguidores, autodenominados 'libertarios'.

Al ver todo eso, Tobal escribió en su cuenta de Twitter "Milei es un rockstar!", frase que acompañó con emojis de aplausos, lo que sus seguidores (tiene 968 mil) tomaron como un apoyo al candidato al que muchos ubican en la derecha o, directamente, en la últra derecha. El muro de la actriz y conductora (volverá al ruedo en breve en Canal 13) se llenó de gente que le ponía de manifiesto que no estaba nada de acuerdo con esa opinión y algunos hasta amenazaron con "cancelarla".

Ante esa avalancha de reacciones, Tobal borró el tuit, pero como los reclamos continuaban. "No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo", escribió.

Pero la gente volvió a la carga contra ella cada vez peor, con el argumento de que "no es divertido alabar a alguien que pelea contra los derechos que tanto costó conseguir". Abatida y resignada, Tobal escribió: "Chau, no estoy a la altura de Twitter".