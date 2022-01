Pichot conta García Moritán: “Se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido”

La feminista y el legislador Roberto García Moritán protagonizaron un escandaloso ida y vuelta por la red social de Twitter cuando Malena lo acusó de casarse con Pampita y tener un hijo para “hacerse conocido” dejando entrever, que lo hizo para lograr cosas que sin ese compromiso no lo hubiese logrado.

Todo empezó cuando Moritán se cruzó con la Ofelia Fernandez del Frente de Todos y su compañera en el Congreso expresara: “A los dos nos dieron trabajo votándonos. Ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia. Yo no busco negocios, tengo convicciones”.

Tras esas críticas la mujer prosiguió: “A mí al menos me conocen el nombre y apellido”.

Horas más tarde, el representante de Juntos por el Cambio le respondió: “Decir que una parte de la clase política ve al Estado como un negocio y se atornillan a él porque jamás conseguirían los mismos privilegios en el ámbito privado, no es discriminar, es describir la realidad”.

Aquí fue en donde la humorista se metió en medio de la polémica y a través de su cuenta salió a apoyar a Ofelia: “El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupé de hablar de Ofelia. Me desmayo”.

Enojado, el empresario no se dio por aludido y compartió el mensaje de Malena y dijo: “Se volvió todo tan ridículo en este país, que una ‘feminista’ me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos”.

Así desde el bloque opositor salieron a defenderlo sobre los dichos de la feminista. Uno de los ejemplos fue Yamil Santoro, quien escribió: “Que alma miserable hay que tener para escribir esto. Cosificar así a una mujer exitosa, tratándola de trofeo, pone en evidencia el feminismo de cartón al que adhieren por puro marketing. Esta defensa corporativa de la mediocridad muestra que son kirchneristas antes que feministas”.

A partir de esto los comentarios fueron a favor y en contra de Malena, por poner sobre la mesa si actúo o no con feminismo.

“No aflojes, Roberto, que las verdaderas feministas, las que estamos en las trincheras protegiendo a las mujeres y que sabemos que no construimos igualdad de oportunidades odiando a los hombres, te bancamos”, indicó Florencia Arietto.

Si bien el Moritán se hizo conocido luego del casamiento con la modelo, el legislador comenzó su carrera política y su esposa, hasta el momento, no se vio involucrada en el rol de su marido, ni se la escuchó opinar sobre ninguna circunstancia.