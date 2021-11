¿Pampita o la China? Cuál fue la nuera preferida de la mamá de Vicuña

La China Suárez ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas tras ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes luego de varias idas y vueltas decidieron volver a darse una oportunidad y apostar por su relación. Sin embargo, aunque intenta alejarse del escándalo, la actriz sigue siendo noticia.

Esta vez, la periodista chilena Mariela Sotomayor contó en Intrusos cómo se vive la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez en Chile, y se refirió a Isabel Luco Morandé, la madre del actor, quien tendría una mala relación con Eugenia, a diferencia del vínculo que tenía con Pampita.



“La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel”, reveló Mariela sobre la fuerte versión. “Eugenia llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”, detalló.

“Yo tengo muy buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina”, contó la periodista.

En ese sentido, la mujer dijo que “tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo ‘tienen una familia, mira lo que les ha pasado, mira lo que estás haciendo’. Hubo un roce que duró un tiempo”.