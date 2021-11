Pampita celebró su aniversario en una bodega top de Mendoza

Carolina Pampita Ardohain viajó este fin de semana largo a Mendoza para celebrar un nuevo aniversario de casamiento junto a su esposo, el diputado electo Roberto García Moritán y la pequeña Ana.

La modelo llegó a la provincia el viernes por la noche, casi de sorpresa, ya que su marido le dijo “vamos a almorzar” y terminó en un avión, según contó la jurado de La Academia en una transmisión de Instagram.

Roberto tenía compromisos en Mendoza: asistir a una importante premiación internacional. Se trata de los 50 Best Restaurants of Latin America -García Moritán es empresario gastronómico-, y la misma tendrá lugar en Chachingo, Casa Vigil. Por este motivo, la pareja y su pequeña hija decidieron no hacer un viaje relámpago sino extender su estadía en Mendoza, y de paso, celebrar su segundo aniversario de casados.

Con respecto a la estadía de Pampita y García Moritán en Mendoza, Alejandra Polesman gerente de Rosell Boher dió detalles de la visita de la conductora en el programa En la mira de FM 91.7: "Mendoza es la elegida por las celebridades y la visita de Pampita responde al evento '50 Best Restaurants of Latin America' ya que su esposo se dedica a la gastronomía y se quedan para esta celebración" .

Por otra parte, la gerente de Rosell Boher detalló cómo fueron los festejos del aniversario de la modelo con el diputado electo: "Los pasó a buscar en carruaje Milord del año 1920- como si fuera una película- tuvieron un picnic en una laguna con un menú especialmente preparado por el chef Leonardo Giacconi con música en vivo a cargo del pianista Mario Galván".

Qué son los 50 Best Restaurants of Latin America?

La premiación se realiza anualmente en una sola sede, y este 2021, con la imposibilidad de viajar desde varios países, la entrega se hará en diferentes ciudades entre las que están Santiago de Chile, Lima y Sao Paulo, entre otras, conectadas de manera online. En Argentina, se realizará en forma presencial en Mendoza, la llamada 'Capital Enogastronómica de Latinoamérica', y el segundo destino gastronómico de nuestro país después de Buenos Aires. Además del ranking de restaurantes, también se anunciarán otros premios personales, como mejor chef, mejor hospitalidad o mejor chef mujer, entre otros.

En particular la lista de este año debido a la situación complicada de la industria gastronómica por a la pandemia, no analiza el período reciente, sino que se remonta al pasado (últimos 9 años) y mira al futuro, para brindar una representación del estado actual. Desde la organización, anunciaron que jamás se hizo una lista tan extensa, ya que se han incluido 100 restaurantes, en vez de 50 Será 'The Greatest Restaurant in Latin America 2013 - 2021'. En esta lista no se incluirá a los restaurantes que cerraron permanentemente, pero sí a aquellos que cerraron temporalmente por la pandemia.

El evento ha sido organizado desde su la sede central en Londres, y patrocinado por S. Pellegrino y Acqua Panna. En Argentina, los responsables de la organización son Marcelo Liern de la agencia theNADAinc, y Maxi Mastrangelo junto a Constanza Hartung de Casa Vigil.

Se realizará en Casa Vigil, el restaurante de Bodega El Enemigo ubicado en Chachingo, Maipú. Será para cerca de 200 invitados, entre los que se encuentran los dueños y chefs de restaurantes premiados, periodistas, y amantes de la comida que pertenecen a la industria.