Maquinita para la cara y famosas: Jorge Rial se peleó con su hija por promocionarla

El famoso conductor de Instrusos reveló al aire que discutió con su hija por el tema del uso y venta de la polémica “maquinita para la piel” que muchas famosas promocionaron a través de sus redes sociales.

Hablando de todo el entorno y los tratamientos del médico Rubén Mühlbergerm, se produjo en el piso del programa un cruce opiniones y en ese momento Jorge Rial, habló de que su hija Morena, estuvo entre los vehículos de promoción de esos productos de belleza.

“Yo he tenido peleas con mi hija Morena, ustedes lo saben. De esas, se prende en todas. Pero tiene 20 años. Cuando me enteré lo de Nuskin tuve una pelea grande y le expliqué lo que era. Porque hay que explicarles” dijo Rial.

Otro de los panelistas de Intrusos, Adrián Pallares calificó al sistema de venta de esos productos como “un lavado de cerebro” a lo que Rial, retrucó: “¡Es un lavado de cerebro! Yo lo vi, a mí no me lo contó nadie y te dicen ‘no, pero no sabés, gano plata’. ¿Qué plata ganás?”

Jorge habló del tema en el programa Intrusos de este miércoles. Su hija Morena se mostró con el aparato en un video

Además el famoso conductor de Canal América, dijo que habló con sus abogados sobre ese tema y estos le aseguraron que había gente peligrosa detrás de estas ventas piramidales. “les pedí que me cuenten y me dijeron ‘(salí) de ahí ya’”, dijo Jorge Rial al aire.

A su vez, el papá de More y Rochi Rial, usó su cuenta de Twitter para alertar sobre los peligros que conllevan este tipo de ventas de productos piramidales y además criticó a las famosas que fueron parte de las campañas del mismo: “Se justifican diciendo que ellas no compraron las máquinas de Nuskin. Y no campeona, la guita se la sacan a tus seguidores. Son parte de la estafa. ¿Les van a seguir creyendo?”, lanzó enfurecido en la red social del pajarito azul.

“Alguna vez me llevó a una fuerte pelea con mi hija por este tema. Ofrecen dinero fácil. ¿Y qué famoso no se tienta con algo que no conlleve laburar?”, confesó el mediático.

Famosas y polémica

La máquina para la piel y el rostro que expusieron o recomendaron varias famosas como Chechu Bonelli, Silvina Escudero, Zaira Naira, Laurita Fernández, Nicole Neumann, Yanina Latorre, Silvina Luna y Marcela Kloosterboer entre otras, sale alrededor de $21 mil.

Sin embargo, según asegura FiloNews, el mismo aparato, de otra marca y en páginas donde se compran elementos de origen chino, cuesta entre 5 y 11 dólares, lo que a un dólar oficial y si promediamos esos dos números nos da un total de $560, lo que implica una ganancia sideral para aquella persona que vende uno de los modelos a $21 mil.

La estafa, aseguran que se encuentra en el asunto de crear equipos de trabajo y que sus revendedores no destacan las características de otros productos existentes similares y que cuestan un décimo de lo que vale este.

Algunas famosas por su parte, como el caso de Jimena Barón y la China Suárez, fueron contundentes con la “maquinita de la belleza”:

"Yo pienso… en vez de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien. Debería haber un cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso en vez de comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo", dijo Jimena Barón en su cuenta de Instagram.

Por otro lado la pareja de Benjamín Vicuña, en su cuenta de Twitter, escribió: "No quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara. Gracias".