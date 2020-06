"Una fiera": Tini a puro animal print, derrocha sensualidad en su último trabajo

La bella cantante argentina de 23 años de edad, Tini Stoessel estrenó una nueva canción llamada Besame y en la que participan también Reik y r3hab.

Fiel a su apuesta de mujer sexy, y enterrado ya el perfil teen que supo colocarla en la escena musical en tiempos en los que ella era Violetta, ahora Stoessel deleita a sus fans o seguidores de las redes sociales como Instagram, con posteos que resaltan su belleza y su estilo artístico actual.

Hace algunas horas, Tini Stoessel compartió en su red social una serie de postales en las que dejó entrever algunos de sus looks, que utilizó en el último clip. Hubo aplausos, likes y corazones al por mayor. Además, los accesorios gigantes con los que aparece dieron que hablar y hasta es probable que se vuelvan tendencia gracias al uso que esta artista pero influencer genera en el público joven.

Body animal print, transparencias, trenzas, mini polleras, remeras con estampados (Bésame dice uno, en tonos rosa y negro), entre otros, son los que conforman el outfit que usó Tini para la producción de Bésame y que se observan en el megaposteo que hizo en Instagram

“Bésame, bésame, bésame, así se vuelve tuyo, quédate, quédate, quédate, lo mío es tuyo. Hace tiempo que ya no me pasaba, hace tiempo que no me enamoraba. Y aunque nunca, nunca te dije, pégate un poquito que esta noche no se acaba” son algunos de los pasajes de la canción más reciente que interpresa la joven que nació el 21 de marzo de 1997 en provincia de Buenos Aires.

Sexy y chic, son dos adjetivos que describen a la perfección el estilo Tini Stoessel en Bésame.

El material -que ya recorre las redes sociales- alcanzó una impresionante viralización. No se esperaba menos de ella ni de sus acompañantes en un tipo de producto musical como el que hablamos, que incluye a la industria de la moda, el diseño y como la canción tiene pasajes en inglés y en español, es apta tanto para el mercado latino como para el sajón.

En Youtube el video que dirige Diego Peskins y que se publicó el 4 de junio de este año, está a punto de juntar las 3 millones de reproducciones.

Tini desborda de sensualidad en su último video y crece musicalmente, sumando a diversos artistas a sus producciones que no solo apuntan a América Latina, sino al mundo entero.

¿Qué dirá Sebastián Yatra luego de ver su último video? ¿Extrañará estar pegadito a ella?