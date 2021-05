Noelia Marzol y su pareja, el futbolista Ramiro Arias, se convirtieron en papá y mamá el pasado domingo por la mañana, luego de que naciera el pequeño Donatello.

En un tierno posteo de Instagram, la actriz le dio la bienvenida al pequeño. La publicación tuvo gran repercusión y muchos fans le dejaron likes y buenas vibras para la nueva etapa familiar que afrontará ahora la dupla, luego del nacimiento de Doni. No obstante, la bailarina y actriz también contó que recibió un repudiable mensaje.

Anoche se emitió el programa ‘Debo decir’ que conduce el periodista Luis Novaresio y del que Marzol forma parte. El ciclo se había grabado días antes y fue entonces que la rubia aprovechó para contar un horrible situación por la que pasó.

Al ser consultada por el peor momento que ella sintió al estar inmersa en idas y vueltas que tienen lugar a través de las redes sociales, Noelia Marzol dijo: “Trato de no dejarme influenciar demasiado por lo que dicen en redes porque siempre está la gente que te adora o la gente que te detesta y te tira mala onda, pero hubo un comentario del embarazo que me molestó porque me pareció demasiado agresivo”.

“En el contexto de que yo estaba informando que una embarazada puede seguir bailando, puede seguir teniendo su vida habitual, un seguidor me puso ‘ojalá que tu bebé nazca muerto’”, contó la bailarina.

Todos en el estudio quedaron visiblemente shockeados con la confesión de Marzol.

“Me salió una furia de adentro que hizo que piense que no puede existir una persona tan malvada ni siquiera para decirme algo feo a mí, sino a otra persona y con la excusa de que yo era una mala madre porque no lo cuidaba”, argumentó la pareja de Arias. “Por supuesto que soy yo la primera persona que quiere que esté bebé sea sano y sea la persona más feliz del mundo. Jamás haría algo que lo lastime”, confesó conmovida, Noelia Marzol.