Noelia Marzol mostró la pancita y reveló el sexo de su primer bebé

Noelia Marzol transita la semana 14 de su embarazo y ya compartió con sus seguidores la pancita que se va asomando. Además, este lunes dio otra gran noticia: espera un varón.

La modelo, quien se encuentra en pareja con el futbolista Ramiro Arias, quien se desempeña como defensor en Quilmes, contó que para saber el sexo del bebé se sometió a un análisis de sangre, que se puede realizar a partir de las diez semanas, y se manda a analizar a Estados Unidos.

Además, el estudio advierte sobre enfermedades genéticas: "En mi caso está todo bien", adelantó.

No obstante, en diálogo con Pampita Online, indicó que si bien tiene un nombre en mente, todavía es un poco "polémico" y que todavía no está definido. "No quiero que tenga un nombre demasiado habitual. Hay un artista renacentista que tiene ese nombre... Pero raro, rarísimo, que nunca se ha escuchado, no".

"Tengo que confesar que los dos queríamos nena", advirtió entre risas y dijo que su pareja quiere tener "todos seguiditos" a sus hijos, por lo que no descartan buscar un segundo bebé.