Noche del disparo: la madre de Chano confesó qué le dijo al policía

Marina Charpentier, madre de Chano, ex líder ‘Tan Biónica’, habló de los problemas de salud de su hijo debido a su lucha contra las adicciones.

La mujer, diálogo con Gastón Pauls, quién está al frente del ciclo televisivo Seres Libres y contó a 'corazón abierto' cuestiones familiares vinculadas con el infierno de las acciones.

“Desde que vi tu primer programa, fue muy fuerte para mí, porque no se habla de adicciones en la televisión. Y dije: ‘Por fin alguien habla de esto’. Me pegaba el programa”, admitió Marina frente a las cámaras.

En cuánto a la salud de Chano y su lucha contra las adicciones, la madre del músico confesó: “Hace 20 años que está luchando contra la adicción. Pero la pandemia ha sido muy dura para los adictos. Todo este año estuvo complicado, no ha estado bien, y yo estaba viendo qué más podía hacer. Él estuvo internado, hizo miles de tratamientos y yo ya no sabía qué hacer”.

La entrevista que concedió Marina a Pauls, salió a la luz en los últimos días.

“En junio ya lo veía muy mal, ya no me escuchaba y la familia me decía: ‘Ya está, esto es así, no se puede hacer más nada, que sufra las consecuencias’. Y en la desesperación, un sábado te llamé y te dije: ‘Gastón, por favor, ¿lo podés llamar, le podés mandar un mensaje? Porque ya no sé qué más hacer’. Te llamé llorando”, reveló la madre del ex líder de Tan Biónica, dando a entender que recurrió al actor para que la ayude a acompañar a su hijo para que revea su accionar y comportamiento.

“Antes de que él tuviera el balazo”, siguió Marina con su relato, “el viernes yo había pedido ayuda: había llamado a pedir por favor que viniera un psiquiatra porque él ya estaba mal, su psiquiatra me había dicho: ‘Hay que internarlo’, y él no quería internarse. Vino la ambulancia y no vino un psiquiatra, vino un médico. Mandaron otra más y otra más: tres ambulancias y las tres, sin ningún psiquiatra. Y vino la policía: los mismos psiquiatras llaman a la policía. Eso fue el viernes”.

Chano Charpentier fue herido por un disparo el lunes 26 de julio, en un confuso episodio en el que intervino un policía.

El disparo que recibió el músico, se produjo en una escena que tuvo lugar en la casa en la que el cantante estaba viviendo desde hacía un par de semanas y ubicada en el Barrio Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz sobre la Ruta 39, en la provincia de Buenos Aires.

Ese viernes, Chano llamó al 911 (”Eso fue lo que se viralízó”, apuntó Marina) pidiendo ayuda porque “mi mamá está loca, me quiere internar y yo estoy bien y quiero que se vayan de mi casa”.

“Nos echaron a todos de su casa, que íbamos a ayudarlo. Yo quería que lo ayuden y dije: ‘Fracasé contra el sistema, tres médicos, tres ambulancias y dos patrulleros no pudieron hacer nada. ¿Qué más tengo que hacer?”, lamentó su mamá.

La noche en la que Chano fue baleado

Para la madre del músico, los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del 26 de julio, supusieron “el fondo más terrible”.

Entre lágrimas, la mujer reveló que en el momento de la trifulca sangrienta con las autoridades policiales, ella “estaba al lado” de Chano.

“A veces pienso que me voy a levantar y decir que fue una película. Porque nunca vi en una película una escena donde haya un hijo parado, la madre a un metro y un policía disparándole. Él cae y yo me caigo de rodillas. Le digo: ‘Le disparaste, le disparaste’. ¿Cómo le van a disparar a mi hijo?”, refirió.

Marina: "Le pedía a Dios y a la Virgen: ´Por favor, salvale la vida, porque yo no puedo vivir si mi hijo está muerto".

“Nosotros decimos que un adicto en consumo, no puede tener otro final que hospitales, cárceles o cementerios. En ese momento me puse de rodillas, y le pedía a Dios y a la Virgen: ´Por favor, salvale la vida, porque yo no puedo vivir si mi hijo está muerto. No quiero vivir un día de mi vida más que si mi hijo no está. Yo le entrego mi vida. Por favor, que me muera yo si va a pasar algo. Que me muera yo, no él’”, detalló emocionada Marina Charpentier.

“Y se salvó, se salvó. Y no fue ni cárcel ni cementerio: fue hospital. No era su momento. Yo creo que esto pasó porque él tiene muchas cosas por decir todavía, tiene muchas cosas por hacer”, evaluó la mamá del ex líder de Tan Biónica.

Chano y su recuperación

La mujer también habló de la recuperación hospitalaria del músico y sobre cómo vive ella sus días: “Hoy está otra vez, hoy tiene 29 días limpio. Hoy es mi hijo, volvió mi hijo: ese niño, esa persona amorosa, tan generoso, creativo. Él es eso. Ahora, cuando está en consumo, no. Pierde la luz, pierde la mirada, se vuelve gris. Los adictos en consumo están grises. Hoy volvió a estar muy luminoso. Dios quiera que siga limpio. Está bien, solo por hoy. Sigue internado, sigue su tratamiento, va a estar internado un tiempo más. Después va a ir a Narcóticos Anónimos”.

En esta línea continuó: “Tener un hijo adicto es como andar por la vida con una cadena y una bomba por explotar: vos vivís la vida pero siempre llevás la cadena y no sabés cuando te va a sonar el teléfono y te van a decir: ‘Tuvo un accidente, se murió, no está'”, contó la mujer,

“En una parte mía está la familia, estoy comiendo con mis nietos, jugando en la quinta, haciendo mi vida... y la otra parte está pensando: ‘¿Dónde está? ¿Habrá amanecido? Es sábado a la noche, ya es domingo, no me llamó, es la 1 del mediodía...’”, confesó la mujer en torno a los “demonios internos” con los que lidia diariamente.