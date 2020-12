Nicole Neumann aseguró que vio un OVNI: "Esperé este momento toda mi vida"

La modelo y panelista, Nicole Neumann, contó la experiencia paranormal que le tocó vivir este fin de semana al afirmar que vio un objeto volador no identificado (OVNI). Sucedió durante la noche, y no lo vio ella solamente sino varias personas más.

La insólita revelación de Nicole fue este lunes en el programa “Nosotros a la mañana”, del que es parte la modelo "yo esperé este momento toda mi vida, nunca pensé que iba a suceder, estoy muy emocionada, aunque la gente no se lo toma enserio" reveló Neumann.

A todos nos pasan cosas raras, pero creo que ninguna como la que le pasó a ella. Hay una vida para todo el mundo, y otra vida para Nicole Neumann" aseguró el Pollo Álvarez, conductor del ciclo, al indicar que les había contado que vio un OVNI.

"Asumimos que en un 98 por cierto era un OVNI. Un avión no podía ser porque estaba suspendido, y un dron definitivamente tampoco por las dimensiones. Era muy grande para ser un dron. Entonces, ¿Qué queda? Que era un OVN" sostuvo Nicole.

"Fue en nuestra casa de campo, donde el cielo se ve más abierto y la vista se puede considerar abierta. Era una cosa larga y alta que estaba ahí, suspendida en el cielo, y se podía ver muy bien, aunque no puedo precisar que forma tenía porque era en el campo y estaba muy oscuro" arrancó la rubia.

“Las luces eran blancas y algunas de color, les juro que no sabría describir realmente lo que vimos”, contó Nicole

Según Neumann se trató de "una experiencia extraña" y aseguró que "me quedé muy emocionada. Esperé este momento toda mi vida y sucedió y fue muy concreto todo lo que pasamos. Por ahí me cuesta un poco describirlo porque era muy de noche y en el campo no hay tantas luces. Pero puedo decir que redondo no era", sostuvo..

“Incluso agarramos el auto y lo seguimos como dos cuadras, pero a medida que nosotros nos acercábamos se iba metiendo cada vez más en lo profundo del campo", relató.

La modelo captó un video, pero no se animó a mostrarlo, ya que se veían niños en las imágenes y completó que "nosotros lo vimos sólo el sábado, pero me dijeron los de seguridad que lo vieron tres veces" aseguró.