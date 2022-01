Netflix mostrará en un podcast el detrás de escena de 'No miren arriba'

Luego del gran éxito en reproducciones que obtuvo su último gran estreno del año, Netflix anunció el lanzamiento de nuevo contenido relacionado a la película. El podcast 'The Last Movie Ever Made' ('La Última Película Que se Haya Hecho'), que llegará a Spotify el 7 de enero, mostrará una mirada tras bambalinas de la comedia apocalíptica 'No miren arriba', dirigida por Adam McKay.

Serán seis episodios que desarrollarán el proceso de producción del filme y argumentará las analogías de la historia con el impacto global de la pandemia de COVID-19 y su tratamiento por parte de gobiernos e instituciones. Para ello, contará con la participación del elenco estrella compuesto por figuras como Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Tyler Perry, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Rob Morgan y Himesh Patel.

"A principios de 2020, Adam McKay empezó a trabajar en una comedia. Estaba pensada para ser divertida y apuntar a las fuerzas que nos detienen de salvarnos del cambio climático. 2020, por supuesto, tuvo otros planes", reza la descripción del podcast. "Esto pasó cuando un elenco y un grupo se juntaron para hacer una comedia del desastre, mientras vivían una serie de desastres no tan graciosos".