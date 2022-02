Nahuel Pennisi presentó a su hija con un emocionante video

El cantante Nahuel Pennisi fue papá por segunda vez, a los 31 años, y presentó a su pequeña Alma con un video en su cuenta de Instagram. Se trata de un comienzo de año con muchos logros para el músico ya que, en la misma noche, también logró consagrarse en el Festival de Cosquín.

“Hoy es un día muy especial para mí. La verdad que en este mes me pasaron tantas cosas, que no puedo creer. Y hoy, lo más importante, llegué de Cosquín y nació mi hija Alma. Me estuvo esperando. Estoy muy emocionado y agradecido. Viva la música y la familia”, celebró el compositor bonaerense.

Alma nació apenas llegó el músico a Buenos Aires.

Se trata de la segunda hija de Nahuel junto a Mayra Deleo —quien también es su mánager—, ya que en agosto del 2019 llegó Mateo.

“Hola Almita mi vida, estás en este mundo mi amor, con papá”, expresó entre lágrimas el cantante, en un video que compartió con sus más de 231 mil seguidores de Instagram y agradeció "a Dios y a la vida por bendecirme tanto".

Doblete histórico

En el marco de su convocante gira nacional, Pennisi tuvo un exitoso paso por escenarios cordobeses. Logró consagrarse, por partida doble, en los festivales más importantes del folclore argentino, en el mismo año.

El primer reconocimiento lo tuvo en el Festival de Jesús María y, a los pocos días, en Cosquín, donde cantó el clásico popular Fuego en Animaná, junto a Abel Pintos y Mundo, canción que lanzaron en noviembre del 2015 y forma parte del tercer álbum.

"Allá por el 2008 participaba por primera vez del Pre Cosquín. Desde ese momento con mucho esfuerzo y sacrificio empecé a construir mi sueño… mi carrera", contó Nahuel, dando las gracias a la comisión por el galardón.