Nació la hija de Lautaro Martínez y de la mendocina Agustina Gandolfo

Este lunes, 1 de febrero, Agustina Gandolfo (24) y Lautaro Martínez (23) celebraron la llegada de su primera hija, Nina.

La pequeña nació en un sanatorio de Milán, Italia, y alrededor de las 7.30 (hora de Argentina) ambos compartieron la misma foto en sus cuentas oficiales de Instagram.

"Bienvenida a nuestras vidas amor nuestro", escribió la mendocina, mientras que el delantero del Inter le agradeció a su novia por esta alegría.

El romance entre el futbolista y la influencer comenzó en el 2018, según trascendió, gracias a la mediática Wanda Nara, actual pareja de Mauro Icardi.

Críticas durante el embarazo

Desde el primero hasta el último día de su embarazo, Agustina mantuvo un entrenamiento estricto y lo mostró a diario en sus redes sociales.

Gracias a esto, recibió críticas de todos los colores, pero hubo muchos que la juzgaron y tildaron de irresponsable por el peso que le ponía a cada uno de sus ejercicios.

Si bien nunca se detuvo a responder, en su último posteo con pancita hizo un extenso descargo.

"Desde el día uno me tuve que bancar que hablen muuucho, sin saber nada, sobre qué era conveniente y qué no hacer. Que le haces mal a la bebé, que te calmes, que disfrutes, que estas loca, y bla bla bla. y me tenia bastante enojada el tema por eso no conté mucho como lo llevaba", planteó al comienzo.

La mendocina compartió su última foto con pancita, en Instagram.

"Yo tuve la suerte de estar súper activa, no deje de entrenar ni una sola semana y agradezco haber elegido ese camino porque gracias a eso no tuve nunca un dolor y lo transité llena de energía como el proceso lindo que es y no como una enfermedad. Así que aconsejó 100% a la que puedan y tengan permiso médico para hacerlo, MOVERSE", reforzó.

En tanto, mostró un aparatito que usó, que "protege y fortalece mi suelo pélvico mientras hago ejercicio y activa en profundidad la musculatura del abdomen".