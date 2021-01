Murió Patricio Farcuh, último dueño de OCA

Patricio Farcuh, el último dueño de OCA, murió este sábado de un paro cardiaco a los 43 años. Antes de formar parte de la firma postal, el empresario había fundado el Grupo RHUO (Recursos Humanos Organizados). También había participado de una serie de emprendimientos dedicados a selección de ejecutivos, la búsqueda de profesionales, el desarrollo de talentos, el marketing y la logística.

Según fuentes policiales, Patricio Nicolás Farcuh, apareció muerto en su casa de Campos de Roca I, un barrio cerrado ubicado en el kilómetro 65 de la ruta 2. Cuando la Policía tomó conocimiento del fallecimiento, se acercó al lugar. Allí fue informada de que Farcuh "había sido atendido por el personal de salud del country", que no había logrado reanimarlo.

Luego de algunas incógnitas, se abrió un expediente caratulado "Averiguación de causales de muerte" y en las próximas horas se hará la autopsia sobre el cuerpo. Interviene en el caso la fiscal Mariana Albisu, de la UFI Brandsen.

Ante esta situación, relataron las fuentes, solicitaron "peritos en el lugar" y la intervención de la

Morgue Judicial. Según fuentes, no hay sospechas de que no haya sido un infarto, pero que "por protocolo" no podrá ser enterrado hasta que se haya realizado la autopsia.

Farcuh se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires y fue Doctor Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de esa misma casa de estudios. Además, tenía un Master en Administración de Empresas por el IAE Business School, de la Universidad Austral.

En el 2013 dio el gran salto de su carrera al convertirse en propietario de OCA, uno de los mayores correos privados y de servicios logísticos de Latinoamérica, del cual fue presidente y CEO hasta febrero del 2019, año en que se decretó la quiebra de la empresa a raíz de una deuda millonaria con la AFIP.