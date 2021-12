Murió Daniela ‘Chili’ Fernández, integrante de El gran premio de la cocina

La cocinera Daniela ‘Chili’ Fernández falleció este domingo debido a los efectos de una grave enfermedad contra la que luchaba. Su presencia en el programa El gran premio de la cocina de El Trece le valió el cariño de los televidentes y del equipo que trabajaba junto a ella, que la despidió con sentidos mensajes en redes sociales.

Chili formó parte de la primera y octava temporada del show culinario donde pudo mostrar sus dotes en la cocina y ganarse un lugar entre las figuras recordadas del ciclo. Al conocerse su lamentable deceso, las redes sociales se inundaron de condolencias y reconocimientos hacia su persona.

Dafne Frione fue una de las que incluyeron fotos y videos junto a Daniela para sumar a los mensajes de despedida. "Que triste me pone este final, me duele aceptar que ya no estás acá para cumplir esos sueños que alguna vez me contaste. Aunque sé que cumpliste casi todos. Te quiero por siempre payasa hermosa! Que nos volvamos a ver", expresó una de las compañeras de Chili en el programa.

Por su parte, Barbara Castellano, coordinadora de producción de ese ciclo, la recordó escribiendo lo siguiente junto a una foto en blanco y negro: "Soñadora, compañera, humilde y de buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre".

La mayoría de las despedidas de los participantes que compartieron alguna de las dos ediciones de El gran premio de la cocina expresaron su tristeza y resaltaron la calidad humana de Chili Fernández.

Chiara Caversaschi, por ejemplo, la recordó y describió que las unía un fuerte lazo de amistad: "Hace rato creo en los ángeles, sos uno más ahora. Demasiado buena para este mundo. Tus palabras para mi siempre fueron amor puro. Cuando me conociste, dijiste ‘ay, qué lindo haberte conocido’. Gracias por ser mi amiga. Volá alto. Guardo en mi corazón los abrazos y tus palabras hacia mí en la despedida de la temporada que compartimos. Buen viaje".