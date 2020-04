Blanca, la hija que tuvieron Pampita y Benjamín Vicuña, falleció a los 6 años de edad, luego de contraer una bacteria poco frecuente, que le produjo una neumonía hemorrágica. Sus padres continúan recordándola al día de hoy, luego de 8 años, con diversos mensajes, fotos, etc, que postean en las redes sociales.

El actor chileno, en esta oportunidad aprovechó para expedirse en torno a la pandemia de COVID-19 y que tiene de rodillas al mundo. Vicuña, tomó como ejemplo el caso de su hija para así buscar generar conciencia, a través de un sentido mensaje que conmovió a todos aquellos que lo vieron.

Blanca y Benjamín Vicuña

"En el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es quedarnos en casa. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido", empezó diciendo el protagonista de El hilo rojo, sobre la pérdida de Blanca, quién murió tras permanecer varios días internada en la clínica Las Condes, luego de que su salud no lograra evolucionar por la bacteria que contrajo en unas vacaciones familiares a México.

"El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. “Está en el aire, es el destino, la vida”, reflexionó.

“Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años", narró con dolor la actual pareja de la China Suárez.

"Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. Por favor, quedate en casa", finalizó entre palabras emotivas, con el fin de que sus seguidores o cualquier persona que caiga en su perfil y vea su mensaje pueda tomar consciencia. No se trata de un "ya está salgo porque me cansé del encierro" sino de una decisión que le puede costar la vida a un ser querido o a vos mismo. Cuidate. Cuidá. Quedate en casa” concluyó el actor trasandino.