Morla recordó a Diego Maradona y evitó responderle a Dalma

Siguen las polémicas en torno a la muerte de Diego Maradona y su último abogado y representante, Matías Morla, volvió a ser protagonista de otro capítulo en esta historia. Luego de recibir las fuertes críticas de Dalma, hija del Diez, escribió y dedicó un sentido mensaje para su amigo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el letrado escribió: "Diego querido, donde estés solo deseo estés en paz y feliz. Fuiste en tu vida un ejemplo de superación, amor y lealtad. Te extraño mucho, hermano".

No le respondió a Dalma

Hace algunos días se conoció un duro mensaje por parte de Dalma Maradona hacia Matías Morla, en donde criticaba una conversación que este había mantenido con Giannina, la otra hija del Diez, respecto a temas relacionados con la herencia. Con mucha molesta, Dalma había manifestado "más cagón no se consigue" y dejó en claro que habían iniciado juicio contra el abogado. "Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente" fueron las palabras de la hija del exentrenador.

“Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra”, manifestó la actriz. Y agregó: “Pero si no, tu condena es social..."A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”, arremetió. En el párrafo final, la actriz se refirió en términos irónicos al abogado de su padre: “Y por último, agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”.