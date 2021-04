More Rial reflexionó sobre el amor propio en ropa interior

Desde su separación con Facundo Ambrosioni, Morena Rial se ha dedicado a mostrarse en las redes renovada. Debutó como actriz en la obra teatral La Mentirita y se instaló en Córdoba con su hijo, Francesco.

"Costó, pero sigo de pie que es lo importante... Me caí, me levanté, me limpié las heridas... Me quedaron cicatrices pero seguí. Me prometí que sería más fuerte y más feliz... Y no me fallé", escribió en su último post de Instagram y se mostró en ropa interior.

No es la primera vez que la joven, de 21 años, habla sobre el proceso de autoaceptación que lleva adelante.

Del mismo modo que muchas otras famosas, la hija de Jorge Rial apuesta a mostrar su cuerpo "real", sin tergiversarlo con filtros o Photoshop.

En el final del posteo, que hasta el momento cuenta con 22.700 likes, llamó a sus seguidores a reflexionar: "Si crees que puedes, entonces puedes. Sean muy felices".