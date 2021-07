Montaner cantó una versión inédita de uno de sus clásicos

El gran Ricardo Montaner reveló una versión inédita de uno de sus clásicos, en pleno programa de La Voz Argentina, emitido en el horario nocturno central de Telefe.

Sucede que el cantautor argentino, nacionalizado venezolano, colombiano y dominicano, ocupa una de las sillas del jurado, en esta edición 2021.

A diferencia de entregas anteriores, los coaches -Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky- están desarrollando un papel más protagónico y cercano a los participantes.

Para los presentes en el estudio, cada audición a ciegas (primera etapa de la competencia) se vive como un verdadero show. Es tal el entusiasmo que ya es habitual ver a los cantantes de talla internacional entonar alguna estrofa de un tema propio o ajeno.

Este miércoles quien dio un verdadero espectáculo fue Montaner, al cantar uno de sus clásicos: Bésame.

Ni bien terminaron los aplausos, Ricky -hijo mayor del matrimonio con Marlene Rodríguez- confesó que la emblemática canción en realidad se llamaba Mójame y que en ninguna parte decía la palabra 'bésame'.

Lejos de evadir el momento, el referente de la balada romántica contó por qué tuvo que hacerle modificaciones a este éxito, que fue lanzado en 2001 e integra el álbum Sueño repetido.

"Me producía Bebu Silvetti (argentino, radicado en México). Entro al estudio, empiezo a cantarla y él no había oído la letra. En esa época era medio fuerte esa letra, era como las de Mau y Ricky de hoy", comenzó la anécdota.

Y continuó: "Me dice (Silvetti), 'Chatito, esto no puede llamarse Mójame. Ni puede decir 'moja el torrente..., no puede. Mójame por todos lados, no Chatito'".

Luego contó que le pidió al productor cinco minutos más y fue allí cuando escribió Bésame.

Alentado por sus pares, cantó un fragmento de la versión "original" a capela. Rápidamente se sumó la banda del estudio y se generó un remix inédito.

"¡Re hot, Montaner!", estalló Lali, quien tardó segundos en pararse de su silla y hacer un perreo extremo al ritmo de la música.