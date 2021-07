Mirtha Legrand no murió: la nueva fake news sobre la salud de la diva

En la noche de este lunes 19 de julio, la red social del pajarito azul se llenó de memes y publicaciones referidas a la supuesta muerte de la figura televisiva más longeva de Argentina: Mirtha Legrand, de 94 años.

“Médicos del Hospital San Roque, han confirmado el fallecimiento de la reconocida actriz y conductora argentina Mirtha Legrand” fue el texto publicado en un tweet que disparó la propagación de falsas condolencias y lamentos por la diva. Afortunadamente, ninguna fuente cercana a "La Chiqui" se ha referido a su eventual deceso, por lo que evidentemente estamos ante otra oportunidad en que los tuiteros "matan" a la conductora.

Esta vez, hasta la información de la actriz y ex modelo en Wikipedia fue inoportunamente editada con la fecha de deceso inventada y corregida horas después.

Cabe recordar que Mirtha ya recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 y se encuentra aislada para preservar su salud de un posible contagio del virus. En una entrevista reciente concedida a La Nación, la estrella televisiva explicó que volver a las cámaras no está en sus planes hasta que pase el frío y se reduzca el nivel de transmisión de coronavirus.

“Por el momento no voy a volver. Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo me acobardó”, comentó.

Los memes por la "muerte" de Mirtha Legrand

Como no podía ser de otra manera, las falsas afirmaciones sobre el supuesto fallecimiento de Mirtha Legrand en Twitter circularon acompañadas de una catarata de imágenes y bromas al respecto.

Entre los chistes más populares, predominaron aquellos sobre la batalla ficticia de edad entre la diva argentina (94) contra la Reina Isabel II del Reino Unido (95), algunos parentescos con personajes de Los Simpson y encuentros imaginarios con personalidades argentinas ya fallecidas como Diego Maradona, Ricardo Fort y el ex presidente Menem.