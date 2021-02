Este martes, 23 de febrero, Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Legrand, está cumpliendo 94 años.

“Estoy muy bien, me desperté temprano y disfruto de este día espléndido, bellísimo. No doy abasto para atender el teléfono y responder los mensajes, soy muy agasajada”, dijo la diva en una nota con Nosotros a la Mañana y dio detalles de cómo será el festejo.

Si bien será un cumpleaños diferente a los demás, por la pandemia de COVID-19, contó que se reunirá con sus amigos y familiares: "Me voy empezar a preparar a las seis de la tarde, para estar espléndida a la noche”.

Uno de los aspectos que más caracteriza a la conductora, es que a la hora de expresar sus pensamientos prefiere no interponer filtros. Es por esto que se le pidió su opinión acerca de la polémica por la vacunación VIP, que derivó en la renuncia de Ginés González García, quien estaba a cargo del Ministerio de Salud.

Me parece un horror", indicó en principio y cuestionó: “Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¿Pero cómo no se dieron cuenta?”.

“Yo creo que es el único país en el mundo en el que ha ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No sé por qué fueron llevados: por el temor, por la amistad, por la comodidad, qué los llevó a hacer algo semejante”, agregó.

En tanto, contó que esta semana tiene turno para vacunarse, gracias a que su nieto, Nacho Viale, se lo gestionó: “Todos los trámites los hizo Nacho, porque era engorroso. Yo no sabía por dónde empezar".

“Voy a ir a vacunarme con toda alegría y felicidad, dando gracias a Dios por estar todavía viva sobre esta tierra. Nunca imaginé llegar a esta edad, nunca jamás”, enfatizó La Chiqui.

Por otro lado, advirtió que durante el 2020 no la pasó bien, no solo por le encierro que implicó la pandemia, sino también por la pérdida de su hermana: "Es el primer año, desde que nacimos gemelas, que no voy a estar con Goldie. Pero yo sé que ella me está viendo. Siempre me veía”.

Goldie falleció a los 93 años.

"Hay que tener fe, pensar que esto va a pasar, que vamos a salir adelante. También me angustia mucho mi país, estamos tan separados, peleados, con tanta pobreza”, planteó y contó que su gran compañera en este tiempo fue su asistente, Elvira.

Por último, aunque sin dar muchos detalles al respecto, reveló que ya está anotando en su cuaderno los posibles próximos invitados a su mesaza, dejando por sentado que volverá a la televisión en cuanto pueda. “No sabemos la fecha, pero será pronto”.