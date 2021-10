Mica Viciconte fulminó a la China Suárez: "no me gustaría tener una amiga como ella"

La pelea entre Wanda Nara y Eugenia Suárez, tras el intercambio de mensajes con Mauro Icardi, ha generado opiniones diversas y voces a favor y en contra. Y en esta oportunidad la que se metió de lleno en el conflicto fue Mica Viciconte.

La pareja de Fabián Cubero estuvo invitada en No es tan tarde, el nuevo programa de Germán Paoloski, y a la hora de hablar sobre el tema, fue contundente al sostener, "No me gustaría tener una amiga así porque en cualquier momento se le tira a tu pareja. Después hay un tema de código, de respeto".

Sin embargo, Mica no solo se detuvo en eso, sino que también opinó sobre el descargo que sacó a la luz la China, en el que manifestaba haber sido engañada por Icardi al decirle que se estaba separando de Wanda. "Ella salió a dar declaraciones que para mí no fueron válidas. Se metió en la boca del lobo", concluyó Viciconte.