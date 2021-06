Maxi contra Wanda: "Aunque te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar"

Luego de separarse la relación entre Wanda Nara y Maxi López, no es para nada fácil, con denuncias cruzadas por parte de los dos, quienes terminan perjudicados son los tres hijos que tienen en común, ya que quedan en el medio de los litigios legales por parte de los adultos.

En el Día del Padre, López aprovechó la ocasión para apuntar nuevamente contra su ex, esta vez por no permitirle ver a sus tres hijos en común hace más de diez meses.

"Feliz día del padre a todos los padres del mundo", comenzó su posteo el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una foto con sus tres hijos frente a la torre Eiffel. Luego, pasó a disparar contra Wanda. "Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", agregó en su mensaje, hablándole claramente a su exesposa.

Finalmente, cerró con unas palabras para sus hijos: "Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".

SI bien no hubo una respuesta directa por parte de Wanda Nara al posteo de Maxi López, la empresaria publicó una postal familiar en Instagram en la que ve a los pequeños junto a sus hermanas en el festejo del cumpleaños de la mamá de Mauro Icardi.