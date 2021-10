En el día de su cumpleaños, el periodista Matías Martin decidió hacer un descargo en el que mencionó los problemas de salud que atravesó en los últimos años y que mantuvo en secreto hasta ahora. "Estoy muy contento, pasé una mañana muy linda, recibí muchos mensajes, mucho cariño y mucho amor", empezó en su programa de radio.

Luego de enumerar los regalos que le hicieron sus familiares, se animó a revelar detalles desconocidos de su vida privada. "Nunca elegí victimizarme. Me parece que hoy la víctima tiene la empatía inmediata del mundo completo. Pero los que siempre elegimos tratar de exigirnos para mejorar, para aprender o para tratar de entender un poco lo que nos pasa, también pasamos momentos malos", comenzó.

Y continuó: "La verdad que en los últimos cuatro años, si bien fueron virtuosos y lindos, pasé momentos muy feos, muy duros que nunca quise contar. Tuve un cáncer, tuve depresión, tuve ataques de pánico y la pasé horrible. Por eso hoy estoy tan contento de estar bien, porque no me gusta ponerme en ese lugar de víctima. A otros les funciona, le sale y tiene el cario de todos instantáneamente porque hoy la víctima es el nuevo rock star, pero yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud y de amor total con mis hijos".

Cabe recordar que en mayo pasado, el periodista viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 con la monodosis de Johnson & Johnson, pero días antes contó que sentía culpa. "Voy a viajar en el llamado vacuna tour. El pasaje lo saqué hace un mes y pico. He luchado contra mí mismo. Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido si ir o no. Mi voto era no positivo", empezó el conductor.

Además, explicó por qué en un principio no quería inocularse en el exterior y cambió de parecer. "Me preguntaron si me quería vacunar y dije no, hasta que surge una posibilidad de ir a ver a Facu Campazzo -en los playoffs de la NBA-. Ahí dije sí, me voy a vacunar. Después salieron las fecha de playoffs y no coinciden con las mías. Viajo este fin de semana", relató y aseguró que decidió hacerlo luego de tener una charla con su mujer, Natalia Graciano, y sus hijos. "Me atormenta el viaje, tener que contarlo... No la juego de víctima, porque encima tengo ese mandato que soy un privilegiado. Estoy atormentado por el viaje que voy a hacer para pegar una vacuna", agregó.