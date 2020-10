MasterChef Celebrity: Patricia Sosa se retiró cantando y Fede Bal desató la polémica

MasterChef Celebrity ya tiene a su tercera eliminada: Patricia Sosa. En la noche del domingo, luego de un desafío complicado para la cantante, se retiró de la cocina más famosa con palabras de agradecimiento, mente positiva y su característico canto.

Si bien algunos spoilers adelantaron su partida en las redes sociales, la tensión se mantuvo hasta último minuto, ya que se enfrentó con un Federico Bal bastante polémico que sorprendió a todos con su reproche al jurado.

El ingrediente estrella fue la corvina, que a más de uno le complicó la noche. La vara está cada vez más alta y ningún participante logró destacarse por completo, según los jueces del certamen.

Las dos primeras en subir al balcón fueron Leticia Siciliani y Analía Franchín. Luego, sin convencer del todo, lo hicieron Vicky Xipolitakis y Rocío Marengo. Y en quinto lugar se salvó Boy Olmi, con lo justo.

Tercera eliminada

Limpiar la corvina por dentro y por fuera fue un gran desafío para Patricia Sosa, quien no logró convencer al jurado. La devolución fue lapidaria: en el primer plato, el pescado estaba desmenuzado, en el segundo las papas estaban crudas y por último, la sopa estaba con exceso de pimienta blanca.

Pese a todo, la cantante aseguró que no le sorprendía la decisión y que "es totalmente justa. Mis compañeros, todos, se merecen quedar".

"Hoy me fue mal, pero disfruté mucho de estos compañeros hermosos. No me podría poner mal con algo así, todo sirve para sumar", remarcó y luego entonó a capella su canción Adiós y emocionó a todos.

Por último, describió su experiencia en MasterChef, con tres palabras: excitante, estresante y vertiginosa.