MasterChef Celebrity: el grave error que dejó a Nacho Sureda fuera de juego

MasterChef Celebrity tiene a su primer eliminado: el actor Ignacio Sureda. En la noche del domingo, se vivió la gala más temida por los participantes, en la cual un error de higiene fue el puntapié final para la carrera del joven en la cocina.

Fue corta la carrera del actor de El Marginal en el programa de Telefe, debido a que no logró convencer al jurado, en ninguna de las dos galas en las que participó. En este último encuentro, aseguró que se tenía fe cocinando unos fetuccinis con salsa de tomate y finas hierbas, pero el desenlace lo tomó por sorpresa.

"Me voy con la frente en alto y sabiendo que di todo lo que podía. Puse todo mi amor, todo mi empeño", dijo luego en declaraciones, advirtiendo, a su vez, que no se lo esperaba y que se sintió "un poquito angustiado, triste".

Y fue Roberto Moldasky quien se quedó con el mano a mano y una semanita más de aire. "Es como el menos malo, que no está muy bien", resumió el humorista.

En sus últimas palabras al jurado, Nacho advirtió: "Pensé que iba a ser más fácil. Siempre me gustó cocinar, pero me encontré con otra cosa, otra exigencia, otros tiempos. Como se habrán dado cuenta, soy un poco colgado, pierdo la noción del tiempo y creo que eso me jugó en contra".

Pero esto no fue lo único que hizo que hoy Sureda no siga en juego, sino también un error de higiene que el jurado no le perdonó. A la hora de servir los platos, con los segundos contados y la desesperación de llegar a tiempo, Nacho sirvió la pasta con la mano, en vez de usar un utensilio de cocina.

Los jurados coincidieron en que la pasta estaba a buen punto, pero Germán Martitegui resaltó como inaudita, en materia de la bromatología culinaria, la forma de servir la comida. "Me seguiré dedicando a la actuación, que es lo mío y al automovilismo, que es otra pasión que tengo", dijo algo indignado Sureda, a la hora de despedirse.