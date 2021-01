Master Chef Celebrity: Flavia Palmiero confirmada para la segunda temporada

A días de la gran final de MasterChef Celebrity, se dieron a conocer algunos de los nombres que serán parte de la segunda edición del certamen de cocina de Telefe. En tono enigmático, Marcelo Polino (embajador del reality de Telefe) reveló que Flavia Palmiero y Juanse, de Los Ratones Paranoicos, se suman a la lista encabezada por Carmen Barbieri. Junto a Carmen Barbieri, son las primeras confirmadas del reality más exitoso de la cocina.

“Flavia Palmiero es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Es artista, trabaja en televisión, ha hecho cine, teatro, y conducciones", comenzó Polino este lunes en Flor de equipo, dando algunas pistas sobre la flamante incorporación.

Ante la sorpresa grata de todo el equipo, Betular opino al respecto: "Nos dijeron que tanto ella como Carmen (Barbieri) cocinan. No las conozco personalmente", señaló entusiasmado. Sin embargo, la conductora infantil no era el único nombre confirmado en las últimas horas. "En instantes voy a revelar el nombre del primer participante hombre. Un figurón que no van a poder creer", lanzó Polino, redoblando la apuesta.

La incógnita fue recién develada sobre el final del programa. "Es una mega figura del rock nacional, un rockero muy querido, muy exitoso. Se suma a la cocina más famosa del país. Juanse, de Los Ratones Paranoicos", contó ante la emoción de todos los presentes.