Mariana Nannis se quebró al hablar sobre la denuncia de abuso contra Caniggia

Mariana Nannis rompió el silencio luego de que la justicia imputara a su ex marido Claudio Paul Caniggia por presunto abuso sexual. La madre de Alex, Alexander y Charlotte se refirió al episodio que habría ocurrido en mayo de 2018 en el Hotel Faena, en el que, según su versión, el exfutbolista la violó, además de agredirla física y verbalmente.

En diálogo con Jorge Rial durante el programa de radio Argenzuela, por Radio 10, la denunciante se mostró conmocionada por la situación que atraviesa por el conflicto con su ex pareja, a quien calificó de impune: “Tengo miedo, el tipo me tenía amenazaba, me cagaba a palos. Yo no podía hacer la denuncia cuando me cagaban a palos y me violaba a la fuerza”, expresó.

También dio detalles sobre la supuesta situación de abuso, la cual se habría repetido en otras oportunidades fuera de Argentina. “Me cagaba a trompadas. Ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos. Me vio gente de mi entorno. Pero esto no pasó solo en el Faena. Esto paso también en España", agregó.

Profundizando su relato, se quebró al contar uno de los momentos más duros junto al padre de sus hijos. “Lo peor fue cuando me empujó contra un auto y perdí a mi bebé. Eso fue lo peor que me pasó”, dijo entre lágrimas. “Yo no me quería acostar con él porque volvía a las 4 o 5 de la mañana de hacer cualquier cosa y estaba en un estado".

Se pensaba que, como yo era su mujer, podía hacer lo que quería. Y no está bien eso. Y no podía hacer la denuncia porque él conocía a todos. Mi vida fue un desastre al lado suyo. Nadie lo sabe las cosa que me pasaron con él

Consultada por el conductor del programa, Nannis dio detalles sobre el momento en que se enteró que había perdido su embarazo. “Sentí como un latigazo. Me fui a dormir, me dolía todo. Le dije: ‘vos no entrás’ . Al otro día, cuando me fui a hacer un masaje en el césped, le dije a la persona que pare porque sentía todo caliente. Estaba chorreando sangre. Tenia un hemorragia. Terminé perdiendo un hijo de dos meses y medio”, recordó.

Más allá de las presuntas agresiones físicas, la exmodelo acusó a Caniggia de haberla hostigado verbalmente mediante serias amenazas. "Llegó un momento en que no podía más. Me llegó a decir: ‘yo entro y salgo, pero después tu cabeza va a rodar. Vas a terminar muerta‘”, contó a Rial.

La causa contra Claudio Paul Caniggia

De acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde, Caniggia deberá presentarse a declaración indagatoria vía Zoom el próximo 22 de marzo.

En el escrito emitido por esa dependencia judicial se le imputa por "el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018 donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de puta’ y le propinó golpes de puño en el rostro”.

"Caniggia se subió sobre Nannis e introdujo su pene en la vagina, contra la voluntad de ella. Luego de eso, Nannis le dijo que lo iba a denunciar y Caniggia se rio y le dijo que el era amigo del capo de policía y que ‘si haces la denuncia tu cabeza va a rodar’ y ‘si salís por esa puerta te voy a mandar a matar, hija de puta. Vos a mí acá sólo no me dejas’”, continúa el documento.

El abogado de Mariana Nannis, Carlos Broitman, aseguró que ella no declarará en argentina "por motivos de seguridad". "Lo hará en un consulado dentro del reino de España y será en cualquier momento, es inminente”, anunció, a la vez que advirtió que van a pedir que no dejen salir a Caniggia del país y además, su pronta detención.