María Eugenia Ritó abrirá un canal de contenido para adultos

La falta de un ingreso estable y el alejamiento de la farándula están complicando la vida ecónomica de María Eugenia Ritó. La vedette, que este verano tampoco tiene pensado trabajar en el teatro, se mostró interesada en una nueva forma de ganarse la vida exhibiéndose para sus admiradores.

Durante su participación en el programa radial Soy tan biutiful, Ritó dijo que está pensando en empezar a publicar sus fotos en la plataforma OnlyFans, la cual permite a los suscriptores pagar por el contenido de las cuentas que apoyan. “Voy a llamar a un amigo para que me asesore. ¿Quién me paga las cuentas? Nadie. Tengo que vivir”, reflexionó.

La modelo y bailarina no está activa en los rubros por los que se hizo famosa en sus mejores años, pero sí en sus redes sociales, donde comparte muy seguido fotos, videos y contenido patrocinado. En efecto, la descripción de su perfil en esa red social reza: "Publicidad | Acciones en redes | Canjes".

Ahí sus seguidores suelen hacerle comentarios de todo tipo sobre su aspecto físico, incluyendo muchos elogios, piropos y también mensajes subidos de tono. Por eso, quizá crear contenido exclusivo para quienes estén dispuestos a pagar sea una buena elección para Ritó en esta búsqueda de estabilidad económica.

No obstante, y más allá de lo que pueda resultar de su incursión en este tipo de mercado digital, la mediática contó que sigue recibiendo ofertas para trabajar en televisión, pero no se siente segura con su cuerpo. Según contó, Ángel De Brito le preguntó si quería reemplazar a Yanina Latorre cuando ella se fuera de vacaciones, a lo que Maria Eugenia respondió: "Me siento insegura, quiero estar más flaca".