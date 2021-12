Maluma presentó a su nueva novia en plena Navidad

Juan Luis Londoño Arias -nombre real de Maluma- encontró en la Navidad el mejor momento para presentar a su nueva novia. Sin embargo, no fue un acto sencillo, ya que la foto que compartió fue estratégicamente modificada.

Con la leyenda: “Gracias Santa”, el cantante colombiano compartió con sus millones de seguidores la llegada del amor de su vida, que de nuevo tiene poco.

El intérprete de ‘Hawái’, publicó una foto besando a Susana Gómez en la boca. Sin embargo, el colombiano aprovechó las bondades de la edición fotográfica para plasmar la foto en su cuenta de Instagram de modo que no se vea con claridad el rostro de su novia.

Además el cantante nacido en Medellín, de 27 años, publicó en sus historias imágenes de la sofisticada cena de Navidad, cuyo menú incluyó una importante variedad de postres y frutas, entre otras delicias.

Cómo se llama la novia de Maluma

Después de su separación de la modelo Natalia Barulich, en noviembre del 2019, a Maluma no se le conoció otra pareja estable. “Amo mucho a Juan Luis, pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos seguir creciendo como artistas e individuos”, dijo en ese entonces la modelo y DJ croata, en un comunicado publicado por Page Six.

Pero en septiembre de 2021, después e haber sido fotografiados juntos en varias oportunidades, surgieron rumores que vinculaban a Maluma con Susana Gómez.

En ese momento, Maluma dijo: "No tengo novia nueva, Papi Juancho no se enamora ni a bala, es más la que se enamore de mí yo le diría ‘bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío’; estamos puestos en la carrera”, intentando desmentir los rumores.

Sin embargo, el runrún continuó durante el viaje de Maluma a Nueva York para la gira de su álbum Papi Juancho. El artista se tomó un descanso y sorprendió con un viaje en helicóptero a su madre, Marlli Arias, a su hermana, Manuela Londoño, y a Susana Gómez.

Susana Gómez está alejada del espectáculo. Es arquitecta y se conoce con Maluma hace años. La madre del artista, la tía y la hermana se han dejado fotografiar con ella en más de una ocasión, felices, dando cuenta de la aceptación total de la joven dentro de la familia Arias-Londoño.

Si bien ha trascendido una importante cantidad de imágenes juntos, paseando o en diferentes eventos sociales, la realidad es que ninguno de los dos había confirmado su relación amorosa. Hasta ahora que Maluma decidió, por primera vez, exponer su noviazgo en su propia cuenta de Instagram.