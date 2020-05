Desafiante, hot y al límite de la censura: Madonna y su foto en cuarentena

La ‘Reina del pop’ hizo de las suyas en su cuenta de Instagram y subió una foto al borde de la censura de esa red social.

Madonna, hizo saltar los ojos de sus órbitas a todos aquellos quienes vieron la reciente postal en la que se la puede ver a ella sentada sobre un sillón, solo vestida con una prenda íntima color negro en la parte inferior y en el torso, un sujetador tipo nude con trasparencias.

Cabe destacar que la cantante de 61 años de edad, desde hace mucho tiempo se manifiesta como a ella “se le canta”, es decir que parece estar un paso más allá de lo que piense cualquier mortal. Pero recientemente y en línea con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ha radicalizado aún más esa posición.

Madonna confesó que tuvo coronavirus y actualmente se encuentra cumpliendo la cuarentena en su casa situada en Londres.

En el último tiempo, la histórica cantante pop, ha atravesado diversos percances en su salud, ya que contrajo coronavirus pero además, la pandemia la obligó a suspender su gira mundial llamada “Madame X”. Hasta tanto no se aclare el panorama sanitario en el globo terráqueo, Madonna no regresará a los escenarios y seguramente continúe aislada como lo hace actualmente y en compañía de sus hijas Estere y Stelle y de su pareja, el joven bailarín llamado Ahlamalik Williams.

El confinamiento representa un desafío mental para muchas personas pero para los artistas más famosos y acostumbrados a la exposición constante, los viajes y las giras, puede convertirse en un “infierno en la tierra”. En una de las últimas imágenes Madonna deja ver que está harta de la situación y por eso desafió los límites de Instagram con una foto que muestra algo su estilo de entre casa en cuarentena.

“Mi situación de vestuario actual.. Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!”, arrojó la diva del pop junto a la postal en la que se la ve semidesnuda y con una actitud desafiante.

La imagen generó furor en Instagram. Cosechó casi un millón de Likes y casi 30 mil comentarios.