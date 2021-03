Diez años juntos: el video que le dedicó Luisana Lopilato a Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé cumplieron este miércoles diez años de casados y ambos eligieron las redes sociales para hacerse dedicatorias.

"En 10 años de matrimonio, hemos pasado por tanto Lu... Las cosas buenas de la vida han sido mejores contigo y me has ayudado a superar algunos de los momentos más difíciles", escribió el cantante y compartió una foto en la que se puede apreciar la conexión con la que se miran.

Pero quien se llevó todos los créditos fue la actriz. Apostó por un un audiovisual en el que combinó su voz en off, con fotografías de la familia que construyeron y la música de Bublé.

"Mi amor, mi compañero, mi mejor amante, mi amigo. Supimos superar juntos todas las batallas que se nos presentaron en el camino con admirable fortaleza, respeto y un profundo amor. Le doy gracias a Dios porque sé que así lo quiso!! Por muchas más risas, scooter nights, consejos, canciones, historias, noches, mimos, y podría seguir con la lista... me guardo más cosas para decirte en privado!!!! Te amoooo", manifestó Lopilato.

La argentina y el canadiense contrajeron matrimonio el 31 de marzo de 2011 por civil en Buenos Aires y el 2 de abril celebraron la boda religiosa. Luego tuvieron un segundo casamiento en Canadá, el 31 de mayo del mismo año.

Juntos tienen tres hijos: Noah (7), Elías (5) y Vida (2).