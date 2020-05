Luisana Lopilato rompió el silencio y reveló que Bublé fue amenazado de muerte

La actriz habló este miércoles con Intrusos y se mostró algo furiosa al hablar del conflicto que se generó con los vivos realizados en Instagram junto a su esposo, el cantante Michael Bublé.

Los rumores de que Luisana es víctima de violencia de género comenzaron a tomar fuerza en las transmisiones en vivo que la pareja hacía para entretener a sus seguidores. Y es que algunas actitudes y gestos del cantante alertaron a los seguidores, que empezaron a difundir videos sobre un posible maltrato machista.

Desde su casa de Canadá, la ex Chiquititas contó que "son acusaciones de personas que no me conocen, no conocen ni a mi entorno ni a mi familia. Michael es un hombre, una gran persona, un caballero, y está siempre pendiente de hacerme feliz a mí".

En ese sentido, la actriz aseguró: "Sentí miedo porque no saben la cantidad de gente que me mandó fotos con armas que me dijeron que lo iban a matar a Mike cuando llegue a la Argentina. Yo tontita no soy, no permitiría una cosa así. Y sé dónde tendría que ir", lamentó.

"Nosotros sufrimos mucho como familia para darle tiempo a estas cosas. No hay espacio más que para el amor. Sentí mucho dolor. Si ellos querían lastimarme, lo lograron", comentó Luisana con un tono que reflejaba cierta impotencia.

Por otro lado y ya con un poco más relajada, Luisana también habló de su actuación en la obra teatral de Casados con hijos. Y enfatizó sobre la salida del elenco de Érica Rivas, quien personifica a María Elena: "La verdad que me dio lástima, no quiero entrar en detalles ni hablar de más. Los que tienen que hablar son los productores".

"Tenemos muchas ganas de volver con Casados. Me divierte mucho. Estoy con muchas ganas, me dio lástima esto de la pandemia, yo ya tenía organizado para irme ahora en mayo, quería estar en Argentina", aseguró al respecto.

Consultada sobre la decisión de Érica Rivas de no aceptar su papel en la obra por considerar que tiene actitudes misóginas, Lopilato sostuvo que "Tanto ni Flor ni yo vamos a hacer algo que no nos sintamos cómodas. Vamos a hacer Casados con hijos. Nos vamos a reír de eso. Yo no tengo los guiones todavía. Pero si hay algo que no nos gusta lo vamos a plantear", concluyó.