El famoso conductor de noticieros y entrevistas Luis Novaresio (56), sorprendió a todos y todas este miércoles luego de que trascendiera una gran noticia personal: se comprometió con su pareja, Braulio Bauab de 53 años y ¡se casarán cuando termine la pandemia!

Fue en septiembre de 2019 que Novaresio hizo referencia públicamente de su novio y fue en el momento en el que recibió un Martín Fierro por la mejor conducción masculina de cable.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”, fueron las palabras de Luis sobre el escenario en aquella oportunidad.

Con el tiempo, fue blanqueando su relación amorosa en Instagram. Novaresio compartió una tierna foto junto a Braulio. “Muchas gracias por los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé que compartirla la hace más plena”, fue el texto con el que acompañó la misma.

Cabe destacar que en noviembre de 2019, Luis Novaresio y su novio asistieron a la ceremonia de los Martín Fierro de Radio.

Luis recibió una estatuilla por su programa radial en La Red y lo festejó durante esa gala, dándole un beso a su pareja. Además declaró: “Muchas gracias a APTRA, que siempre es muy generoso con nosotros. Los que estamos acá no somos un grupo homogéneo. Quiero brindar por la diversidad, porque pensamos distinto, sentimos distinto, amamos distinto, creemos distinto pero estamos laburando. Este es un programa de la diversidad en serio”.

Según dijo el propio Luis Novaresio -en una entrevista con la revista Caras-, recibió comentarios muy cariñosos y de agradecimiento cuando contó públicamente que estaba en pareja con el empresario inmobiliario Braulio Bauab.

Puro amor entre Novaresio y Bauab. Foto Gentileza: Revista Caras Las sortijas de compromiso. Foto Gentileza: Revista Caras La pareja celebró el momento con un espumante. Foto Gentileza: Revista Caras

“Nuestra historia inspiró y ayudó a gente gay que se sentía muy sola”, destacó el conductor de América al citado medio.

“Siento que Braulio es el motor más importante que tengo para sentirme vivo y feliz” destacó Luis.

“Lo nuestro es un “historión” de amor. Una gran historia. A veces cuando me veo en las fotos con él, pienso: “Mirá que bien lucen estos dos tipos”, cerró Novaresio en diálogo con Caras.

Ambos destacaron que será una “megafiesta”. “Será una celebración judía” aseguraron los protagonistas de esta historia de amor.