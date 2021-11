Luis Miguel hizo una aclaración sobre la serie que cuenta su vida

Si bien en los últimos días ha causado furor el estreno de "Sueño Bendito", la serie inspirada en la vida de Diego Armando Maradona, esta no es la única que causa sensación entre los fanáticos.

Durante el fin de semana, llegó a la pantalla de Netflix la tercera temporada de "Luis Miguel, la serie", donde se pondrá fin a varios de los secretos mejor guardados por el cantante.

No obstante, lo que sorprendió en las últimas horas no estuvo relacionado al contenido de la misma, sino a un posteo que el propio Luismi realizó en redes sociales. "La serie de Netflix es ficción. No es 100 por ciento verdad. Basada en hechos reales", sentenció el mexicano.

Todo hace suponer que está aclaración tiene que ver con el hecho de que muchos de los seguidores suelen tomar todo lo que se muestra como "palabra santa". Por eso nunca está de más recordarles que a la hora de llevar a la pantalla chica, la vida de una celebridad, se agregan muchos detalles que sirven para "decorar" la serie.