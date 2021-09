Luego del tenso cruce entre Pampita y Guillermina Valdés, revelaron cuál es la causa

Luego del cruce reciente entre Carolna ´Pampita´ Ardohain y Guillermina Valdés en Showmatch, comenzaron a surgir algunos rumores de la mala relación que ambas modelos tuvieron cuando compartían momentos juntas en el inicio de sus carreras.

La periodista Pia Shaw, en Los Ángeles de la Mañana, recordó una charla con el exrepresentante de modelos Pancho Dotto, en la que nombraba diferentes momentos vividos junto a las figuras. La "mala onda" entre las jurados de La Academia, se remonta al modelaje.

En este sentido, expresó que según Dotto: "Pampita era la envidia de todas las modelos", ya agregó que "no había nadie como Pampita. Que Carolina tenía un objetivo muy claro, que era arrasar con todo y se llevaba el mundo por delante". Y De Brito asintió: "Pampita se las morfó a todas".

Cabe estacar que el testigo del incómodo momento fue su compañero Ángel de Brito quien en ese momento comentó lo que él sintió en el programa: "Ayer Pampita estaba un poco insoportable. Y Guillermina también. Por eso chocaron... Estaban quejosas. A Guillermina le molestaba todo".

Así, algunos de los rumores fueron que a causa de que la esposa de Marcelo Tinelli trabajó con Benjamín Vicuña y la China Suarez en ´El Hilo Rojo´, ella habría sido testigo del amorío entre ambos y esa sería una traición para Pampita.

Los motivos del cruce

La exesposa de Sebastián Ortega, se habría ofendido en la noche del lunes, luego de que sus compañeros- miembros del jurado- dijeran que es una persona que "no sabe jugar", porque no acepta ningún chiste. Además, esta no es la primera vez que le pasa: ya se había enojado en mayo pasado, cuando no la dejaron entrar al chat el jurado de La Academia, por miedo a que le diga "todo al jefe".