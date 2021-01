Luego de años separados, Mariano Martínez habló de Lali Espósito

El actor Mariano Martínez pasó por Los Mammones, programa nocturno de entretenimiento conducido por Jay Mammon. El actor habló de su escala a la fama, y no pudo evitar tocar el tema de su ex relación amorosa con la cantante Lali Espósito, quien se encuentra actualmente viviendo en Madrid, España.

La relación entre los actores empezó en secreto, pero luego fue uno de los más aclamados por el público. Si bien no duraron mucho, manejaban un nivel de intensidad alto, pese a que no todo era perfecto. Sin embargo, la ruptura es recordada por lo escandalosa y tuvo lugar luego de las primeras vacaciones que compartieron juntos en 2016.

En una entrevista con Susana Giménez allá por el 2017, Lali describió la relación amorosa. La artista reveló que su noviazgo con el actor que conoció en Esperanza mía, "fue tormentoso" y lo criticó duramente: “Venía muy golpeada. Había estado en una nube negra. Y hablamos claramente de Mariano, que honestamente no creo que sea mal tipo, pero su manera de amar no es la mía".

En la entrevista reciente, Mariano Martínez confesó algunos detalles de su vida privada y volvió a reflotar la relación que vivió con la cantante: “Yo la recuerdo con mucha alegría, mucho cariño, después lo otro, bueno, cosas de la vida que pasan a veces, cuando te peleas con alguien, que por ahí en ese momento estás enojado y la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido", en referencia a los clubes de fans que los deseaban juntos.

Mariano continuó y se refirió a los dichos de aquel entonces: "Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien. Y que realmente nadie siente, las cosas duras como dijeron”, aclaró en el ciclo en el que estaba siendo entrevistado. Además elogió a su exnovia: “Lali es re buena persona, no nos fue bien nada más, no porque seamos malas personas”, agregó reflexivo.

El cantante respondió sobre lo invasivo que pueden llegar a ser los fans en momentos que solo él quería que fuesen compartidos con su familia, pero también agradeció tanto cariño: "Sinceramente yo me siento privilegiado de que la gente hasta el día de hoy, después de tantos años de trabajo, me sigan queriendo, reconociendo", dijo feliz Martínez.