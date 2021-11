Uno de los principales temas que ha generado polémica es el personaje que interpreta Eva de Dominici, una cantante identificada como Lorena Gaumont, quien en la vida real sería Lucía Galán, quien salió con Maradona entre 1983 y 1984.

En la biopic narran algunos detalles de la vida íntima del ídolo de los argentinos. En los primeros capítulos, El Diez viaja a España para empezar su carrera en el Barcelona. En esa ciudad, el futbolista se enamora de una bella cantante: Lorena Gaumont.

Aunque en la serie cambiaron su nombre porque no habría dado su autorización para ser mencionada, la artista a la que hacen referencia sería Lucía Galán. La integrante del dúo Pimpinela reconoció en varias notas que tuvo una relación con Maradona.

“Él me dijo en ese momento estaba separado de Claudia Villafañe. Teníamos veinte y pico de años. Era el Diego sano, el Diego divertido, simpático y familiero. Era el mejor Maradona”, reveló Lucía sobre su vínculo con El Diez.

Ante el gran revuelo que se armó, Lucía Galán tuvo que aclarar si es o no ella la representada en la serie. "Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia", dijo en charla con el diario La Nación.

El romance de Lucía Galán y Diego Maradona

Se conocieron en 1982, cuando Diego estaba distanciado de Claudia y fue un romance fugaz pero tan intenso que hasta se dijo que ella había quedado embarazada.

“Yo entiendo que a veces muchos usan la televisión como una catarsis o como algo psicoanalítico, pero yo tengo mi terapeuta y abro la puerta de mi vida hasta un punto en el que está involucrado el buen gusto. Hay cosas que quiero que se sepan y otras que no. Así que, si fuera mentira o verdad, jamás lo diría en un programa porque es algo muy delicado”, dijo Lucía Galán en el programa radial de Catalina Dlugi, hace ya un tiempo.