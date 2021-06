El domingo pasado se celebró en Argentina el Día del Padre y las redes sociales se inundaron de dedicatorias.

Lo cierto es que la fecha dejó mucha tela para cortar en materia de espectáculo, debido a los posteos y reclamos que hicieron varios famosos.

Uno de los escándalos, que hasta entró en terreno judicial, fue el que involucró a Wanda Nara, su expareja Maxi López y los hijos que tuvieron en común: Valentino, Constantino y Benedicto.

El futbolista aprovechó la oportunidad y compartió una foto, en su cuenta de Instagram, en donde no solo manifestó su cariño sino también un reclamo contra la actual esposa de Mauro Icardi.

Con una imagen que lo encuentra junto a sus hijos en París, escribió: "Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", por supuesto, haciendo referencia a Nara.

Como era de esperar, Nara respondió, pero a través de su abogada, Ana Rosenfeld, quien indicó que la modelo iniciará acciones legales por la publicación y exposición de los menores.

Wanda pasó el domingo con la familia de Mauro, en festejo del cumpleaños de su suegra.

No obstante, este miércoles trascendió que los niños le hicieron reclamos a su padre, por la polémica generada.

Según contó el periodista Ángel de Brito en LAM, le mandaron audios por WhatsApp muy enojados por la situación y respaldando a su madre.

"Todos pueden mirar las redes. No les gustó porque está atacando a su madre. Ellos están criados, las 24 horas, por su madre desde que nacieron", indicó.

En teoría, el contundente mensaje habría sido: "No molestes a mamá, sacá ese posteo".

Por último, De Brito comentó que estos audios podrían servirle a Wanda ante la Justicia.

La modelo, junto a Icardi y sus cinco hijos (Francesca e Isabella son las hijas que tuvo con Mauro), viven en Francia, debido a la carrera profesional del delantero del París Saint-Germain.