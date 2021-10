El escándalo por la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumados a los rumores de infidelidad que involucran a Eugenia China Suárez minuto a minuto suman protagonistas y nuevos capítulos.

La China Suárez, como muchas de las actrices televisivas de su generación, comenzó su carrera en el gran semillero que fue Chiquititas, luego forjó y afianzó su carrera en los medios.

El primer gran escándalo de la actriz, llegó en 2012, cuando se incorporó a la segunda temporada de Los Únicos, la comedia de ElTrece.

Durante su primer año dos de los protagonistas se enamoraron en la vida real Nicolás Cabré y Eugenia Tobal se casaron y la relación terminó de la peor manera: “Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó”, resumía en aquel momento la actriz en una entrevista, que al tiempo de perder un embarazo, descubrió que su marido estaba manteniendo un romance con Suárez.

La relación entre Cabré y la China fue vertiginosa, tanto, que al poco tiempo de estar juntos confirmaron que iban a ser padres.

Rufina nació el 18 de julio de 2013. Posteriormente Suárez y Cabré decidieron separarse en buenos términos.

Con el paso del tiempo, la exCasi Ángeles, volvió a quedar envuelta en otro escándalo, ya que el inicio de su relación con el cantante español David Bisbal también fue polémico, ya que él estaba de novio.

Pero sin dudas el mayor alboroto se generó en medio de las grabaciones de la película El hilo rojo, filme que protagonizó junto con Benjamín Vicuña, y la química entre ellos fue instantánea.

El chileno estaba en pareja con Carolina Pampita Ardohain, la madre de sus cuatro hijos mayores y los rumores de romance no tardaron en salir a la luz, y fue la modelo quien confirmó que había encontrado a su marido en una situación muy comprometedora con la actríz.

Si bien no era la primera vez que se hablaba de una infidelidad por parte del actor, Pampita juntó coraje y se presentó en la grabación para “sorprender” a su marido. Pero, según contó, la sorpresa se la llevó ella. “Vi lo peor que puede ver una mujer”, “había olor a sexo”, “él estaba desnudo sobre ella”, fueron algunas de las declaraciones que Carolina hizo por aquel entonces en los medios.

Suárez accedió a dar una entrevista a Intrusos donde negó que estuviera viviendo un romance con Vicuña y aseguró que cuando Pampita irrumpió en el motorhome, ella estaba comiendo una palta envuelta en una manta que trajo de Nepal.

Al poco tiempo los dos blanquearon su relación y juntos se convirtieron en padres de Magnolia, en 2018, y de Amancio, en 2020. La pareja anunció su separación en agosto de este año.

Un nuevo escándalo la tiene a la China como tercera en discordia de una pareja consolidad y querida por el ambiente como la de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La bomba explotó durante este fin de semana luego de que Wanda publicara un contundente mensaje: "Otra familia más que te cargaste por zorra".

La empresaria hizo las maletas y abandonó París para volver a Milán, y el futbolista viajó tras ella con la intención de aclarar las cosas con su mujer y publicó emotivos posteos en sus redes sociales.

Icardi no se presentó a entrenar y se duda de su presencia en el partido del martes del PSG, ya que no fue a entrenar ni domingo ni lunes. El técnico argentino Mauricio Pochettino indicó que esperará que retorne a Francia para decidir que pasará con el delantero.