Llega "Fascinadas" el nuevo tema de Lali Espósito

Radicada en España desde fines de mayo donde se encuentra grabando la serie Sky Rojo, para Netflix, la actriz anunció que ya tiene fecha de lanzamiento su nuevo tema Fascinada. El 5 de agosto los fanáticos de Lali podrán disfrutarla.

La ex "Chiquititas" hace 7 años decidió lanzarse como solista en donde, hay que destacar, le está yendo de maravilla, esto en gran parte es gracias a su talento, su carisma y compromiso pero también al apoyo que le dan sus fanáticos.

Luego de varios meses de suspenso, Lali Espósito finalmente reveló el nombre de su nueva canción: Fascinada. Además en las últimas horas anunció la fecha de lanzamiento. En vísperas de lo que será su cuarto álbum, la cantante sorprendió a sus fans con un adelanto del videoclip que estrenará este mes. En las últimas semanas, la ex Casi Ángeles batió récords con “Lo que tengo yo”, lanzado también cuarentena y espera que ocurra lo mismo con la próxima.

En su cuenta oficial de Instagram sintetizó, “5.Agosto #Fascinada”, de esa forma anunció que faltan tan solo tres días para hacer delirar a sus seguidores. En el videoclip que dura pocos minutos, se ve sólo una playa y algunas tomas de la bailarina. Se cree que la cantante grabó el video en España, donde actualmente se encuentra rodando Sky Rojo, una serie para Netflix. En la misma se pondrá en la piel de una trabajadora sexual, quien junto a otras dos compañeras, logra herir a su proxeneta y escapar del prostíbulo.

“Habemus nueva tapa de disco, ¡vayan a verla!”. Publicó recientemente en sus historias de Instagram. En la portada se puede leer la palabra “Fascinada” en letra de neón. Asimismo, sobre un fondo azul se encuentra la cantante con una campera de lentejuelas. Hace unos meses la actriz aseguró que faltaba poco para el lanzamiento y parece que no mintió. La ex Esperanza Mía no dejó muy en claro si el miércoles estrena sólo una canción o el cuarto álbum completo.